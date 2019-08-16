صيف بايرن ميونيخ بارد جداً

المصدر: برلين - وكالات

رغم الترشيحات القوية التي ترافقه في الموسم الجديد للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تحيط ببايرن ميونيخ العديد من علامات الاستفهام بشأن سياسة الفريق في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، الذي كان من المفترض أن يكون صيفاً حاراً، ولكنه على العكس جاء بارداً إلى أبعد حد.

فرغم خروج المخضرمين فرانك ريبيري وآريين روبن ورافينيا وكذلك انتقال لاعبه ماتس هوملز عائداً إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند، لم يدعم الفريق صفوفه للتعويض على الوجه المطلوب، ولم يتعاقد حتى الآن إلا مع المدافعين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنيامين بافار من شتوتغارت الألماني والمهاجم الشاب فيتي آرب من هامبورغ الألماني واللاعب إيفان بيرسيتش على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وكان البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الأسماء المطروحة للانتقال إلى بايرن، ولكن لم يتخذ النادي أي خطوات، وكذلك موقف كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الواعد، كما قال المغربي الدولي حكيم زياش إنه لم يكن على استعداد لمزيد من الانتظار حتى يتقدم بايرن ميونيخ بعرض مناسب، وما زال الموقف غامضاً بالنسبة لتيمو فيرنر مهاجم لايبزغ.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في موقعها على الإنترنت هذا الأسبوع: «استراتيجية بايرن في سوق الانتقالات يصعب فهمها».

وأشارت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية: «إذا أعلن نادي مثل بايرن ميونيخ عن رغبته في إعادة بناء فريقه، ولم يدرك ما يحتاجه، يكون السيناريو خطيراً».

ويواجه بايرن الاختبار الأول في رحلة الدفاع عن لقب البوندسليغا عندما يستضيف هيرتا برلين اليوم.