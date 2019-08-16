كأس تونس تحمل اسم الرئيس السبسي

المصدر: تونس - صالح قادري

قرر اتحاد كرة القدم تسمية كأس تونس للمواسم الخمسة المقبلة بأسماء شخصيات وطنية، وستكون البداية بكأس الموسم الحالي التي ستحمل اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وستجمع غداً بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة انطلاقاً من الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت الإمارات.

علاوة على ذلك قرر الاتحاد التونسي الوقوف دقيقةً صمتاً قبل انطلاق المباراة ترحماً على روح الفقيد، كما تم الترفيع في عدد الجماهير التي ستواكب هذه المباراة من 30 إلى 40 ألفاً.

واستعداداً للمباراة النهائية أدى النادي الصفاقسي معسكراً بتونس العاصمة خاض خلاله عدة تدريبات آخرها التدريب الذي أجراه أمس بملعب رادس.

بالنسبة للنجم الساحلي فإنه انطلق في الإعداد لمباراة الغد منذ عودته من غينيا، حيث أدى معسكرين: الأول في سوسة والثاني في الحمامات.