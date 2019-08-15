بورتو أبرز ضحايا تمهيدي أبطال أوروبا

المصدر: أمستردام - أ ف ب

تخطى أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي الموسم الماضي، اختباره الصعب في الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وذلك بفوزه مساء أول من أمس على ضيفه بطل اليونان باوك ثيسالونيكي 3-2 في الإياب.

وكان هناك بطل سابق آخر مضطر لخوض الدور التمهيدي الثالث، هو بورتو البرتغالي الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري المحلي وصيفا لبنفيكا، لكنه لم يكن موفقاً، إذ انتهى مشوار بطل 1987 و2004 على يد كراسنودار الروسي بالخسارة على أرضه وبين جماهيره 2-3 في مباراة تخلف خلالها بثلاثية نظيفة بعد 34 دقيقة فقط، وذلك بعد أن فاز ذهاباً في ملعب منافسه 1-صفر.

ولم تكن حال سلتيك الإسكتلندي أفضل على الإطلاق من بورتو، إذ خسر أيضاً على أرضه 3-4 بهدف قاتل في الثواني الأخيرة أمام كلوج الروماني، وذلك بعد أن عاد من ملعب الأخير بالتعادل 1-1 ذهاباً.