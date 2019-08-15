4 سيدات ضمن قضاة ملاعب الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

انطلق أول من أمس معسكر إعداد الحكام الذين سيديرون مباريات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الذي تبدأ منافساته يوم 24 الجاري.

يشارك في هذا المعسكر الذي ينظمه الاتحاد التونسي لكرة القدم 70 حكماً من بينهم 4 سيدات هن: هادية عمارة ودرصاف القنواطي كحكمتي ساحة ورحمة العلويني وهدى عافين كحكمتين مساعدتين.

ويتواصل المعكسر الذي يتضمن دروساً نظرية وتمارين تطبيقية حتى السبت المقبل على أن يحضر الحكام مباراة نهائي كأس تونس المقررة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.

وكانت درصاف القنواطي أول حكمة تدير مباراة رجال في تاريخ الدوري التونسي، عندما أدارت لقاء الترجي التونسي والنادي البنزرتي في الجولة الختامية مايو الماضي.

من جانب آخر عينت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكمة التونسية درصاف القنواطي من ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات الألعاب الأفريقية المقررة بمدينة الرباط المغربية.