6 ذهبيات إماراتية في بطولة الصين للألعاب الشرطية

المصدر: بكين - البيان الرياضي

توج منتخب شرطة الإمارات بـ 6 ميداليات ذهبية في بطولة الصين للألعاب الشرطية ضمن منافسات الجوجيتسو، حيث حصل كل من الملازم عبيد خميس الكعبي والرقيب أول سلطان عادل طويرش والمساعد أول سالم حسن الحوسني على ميداليتين ذهبيتين لكل منهم.

وكانت البطولة قد انطلقت في الثامن من الشهر الحالي على أن تختتم في الثامن عشر من نفس الشهر، بمشاركة عالمية واسعة في البطولات والمسابقات التي تضمها وتقام فعالياتها مرة كل سنتين وفق المنافسات الأولمبية العالمية.

وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن ما حققه منتخب شرطة الإمارات للجوجيتسو في هذه البطولة الدولية يعتبر إنجازاً رياضياً جديداً يعكس النهضة الرياضية التي تعيشها الإمارات.