جمعية الإعلام الرياضي تواسي الزميل رفعت بحيري

تقدم المكتب التنفيذي لجمعية الإعلام الرياضي بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل رفعت بحيري لوفاة ابنته (رنا) إثر حادث سير أليم في مصر أمس، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها جنات الفردوس ويصبر ذويها. وأمضى الزميل رفعت بحيري 39 سنة في صحافة الإمارات، وكان ضمن المساهمين في تأسيس العدد الأول لصحيفة «البيان»، كما تميز بالإصدارات البحرية والعديد من الكتب الرياضية الأخرى، وقام بتغطية مئات البطولات المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وتولى رئاسة القسم الرياضي في «البيان» لسنوات عدة، قبل أن ينتقل إلى قناة دبي الرياضية معداً للبرامج الرياضية.

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