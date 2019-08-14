بايرن ميونيخ يستعير بيريشيتش من إنتر ميلان

المصدر: برلين - أ ف ب

أكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة أمس، تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأفاد المدير الرياضي للنادي البوسني حسن صالح حميدزيتش «سيساعدنا إيفان على الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها على مر السنوات»، وتابع «هو موهوب تقنياً ومرن في الهجوم».

وأضاف «أنا متأكد أن بيريشيتش سينخرط سريعاً مع الفريق، كونه يعرف البوندسليغا و(المدرب الكرواتي) نيكو كوفاتش».

وسبق لبيريشيتش (30 عاماً) أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ الذي توج معه بطلاً للكأس المحلية عام 2015، كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب الوطني بين عامي 2013 و2015.