100 يوم على انطلاق جولة موانئ دبي العالمية للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تبقى 100 يوم على انطلاق منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف،(21 إلى 24 نوفمبر) في عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لسلسلة الجولة الأوروبية للغولف التي تقام سنوياً تحت شعار (السباق إلى دبي)، وستكون دبي وجهة لنجوم العالم الذين يتنافسون على أغلى جائزة مالية في العالم مقدمة للبطل في إحدى بطولات الغولف، وذلك بعدما أعلن المنظمون مطلع العام الجاري عن رفع قيمة الجائزة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 113٪ عن مبلغ 1,33 مليون دولار، الذي ناله الإنجليزي داني ويليت بطل النسخة الماضية، إلى جانب 5 ملايين إضافية تقدم للحاصلين على المراكز الأولى في ترتيب (السباق إلى دبي) مع نهاية الموسم، ليكون الإجمالي 13 مليون دولار، لكن ما سيتغير هذه المرة هو آلية توزيع الجوائز المالية، بما سمح بزيادة القيمة المخصصة للبطل، مع نيل الفائز في نسخة عام 2019 مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1.25 مليون دولار أمريكي التي حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي، وتعني هذه التغييرات احتمالية فوز اللاعبين بالفوز بمبلغ 5 ملايين دولار في حال جمع بين لقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية و«السباق إلى دبي».