شرطة دبي تختتم بطولة الرماية بالمسدس الأولمبي للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة في شرطة دبي الفائزات في بطولة الرماية للمسدس الأولمبي للسيدات، والتي أقامها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية.

حضر ختام البطولة الرائد حسن عبد الرحمن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية مشرف البطولة، والملازم أول عثمان أهلي، محكم ومدرب، ومشرفو البطولة وعدد من الضباط والمسؤولين.

وكرم العقيد المنصوري يرافقه الرائد حسن عبدالرحمن العبدولي، الفائزات، من فئة المحترفات، حازت المركز الأول وكيل أول ميثاء محمد سيف من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وحصدت المركز الثاني عريف أول انتصار غلام محمد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما حازت المركز الثالث الرقيب أول إيمان صالح الجنيبي من إدارة أمن المواصلات.