المنشطات تعرقل «ماكينة» تايلاند في رفع الأثقال

المصدر: شيانغ ماي - أ ف ب

يتناول الرباع التايلاندي سارات سومبراديت عشر حصص من بياض البيض للإفطار، يتدرب لمدة أربع ساعات يومياً، ويُحرم من هاتفه الذكي مساء عندما يستعد بقوة للبطولات العالمية، مع ذلك فإن الرباع البالغ 25 عاماً يعاني من مشكلة: تواجه تايلاند حظراً ذاتياً في رفع الاثقال بسبب المنشطات، ما يعني أن المضيف قد لا يشارك على أرضه الشهر المقبل في بطولة العالم في باتايا.

بعد إيقاف تسعة رباعين عقب فحوص للمنشطات، تواجه تايلاند أزمة في أنجح رياضاتها الأولمبية، قبل أقل من سنة على أولمبياد 2020 .

قال سارات بتحدٍ «أنا أقاتل من أجل هؤلاء الذين تم إيقافهم... لم يتبق سوى عدد قليل منا (في الفريق)».

تحوّل الحلم إلى نكسة في العام الماضي، عندما سقطت تايلاند ضمن حملة عالمية لمكافحة المنشطات في رفع الاثقال، والتي واجهت خطر الإقصاء من الألعاب الأولمبية.