الاتحاد العراقي يعتذر للبحرين

المصدر: بغداد - د ب أ

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره لنظيره البحريني لتأخر وفد منتخب البحرين في مطار النجف بسبب منح أعضاء الوفد تأشيرات الدخول التي لم يحصل عليها مسبقاً، الأمر الذي ولد استياء لدى البعثة البحرينية المشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق وتختتم اليوم.

ووصل منتخب البحرين إلى مطار النجف، أول من أمس، قادماً من مدينة أربيل، وذلك لخوض المباراة النهائية على استاد كربلاء الدولي أمام المنتخب العراقي.

وذكر الاتحاد في بيان له رداً على بيان مماثل للاتحاد البحريني حسب ما جاء في ذلك: «نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الإشكالات الإدارية عند قدوم وفد المنتخب من مطار أربيل إلى مطار النجف».