شاهد.. أغرب مباراة في كرة القدم

المصدر: البيان الالكتروني

في إطار مهرجان البحر المحلي في قرية دومبروفكا الصغيرة الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب العاصمة البيلاروسية مينسك تنافس عشاق كرة القدم واللاعبون في ملعب طيني السبت، وعوّض الوحل والطين عشب الملعب الذي احتضن المنافسة، مما جعل حتى ضرب الكرة مهمة صعبة لعشرين فريق للرجال وأربعة فرق للسيدات من جميع أنحاء البلاد.

وبدا وكأن أن اللاعبين غير محترفين، لأنهم كانوا يستمتعون بالسقوط في الطين والوحل أكثر من مداعبة الكرة، لأن الهدف بالنسبة للعديد من المشاركين في المهرجان إفراز الأدرينالين والتمتع بأسلوب حياة أكثر صحي، وفقاً لـ "يورو نيوز".