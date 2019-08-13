«لو مسعود» بطلاً لسباق كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

توج المهر الرمادي «لو مسعود» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بطلاً للجولة السابعة عشرة من سلسلة سباقات مزرعة كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الفرنسية والذي أقيم، أمس الأول، بمضمار أوريلاك الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية».

وتأتي إقامة سباق الوثبة تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وأقيم السباق لمسافة 2000 م، وبلغت جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.