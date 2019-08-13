ماغواير.. صمام أمان «الشياطين الحمر»

المصدر: لندن ـ أ ف ب

دخل مانشستر يونايتد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت وطأة فشله في استقطاب الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس وتخليه عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلان، لكن الوافد الجديد هاري ماغواير أعطى «الشياطين الحمر» سبباً للتفاؤل. وفي ظهوره الأول كأغلى مدافع في العالم بعدما تعاقد معه يونايتد من ليستر سيتي في صفقة قدرت بـ80 مليون جنيه استرليني، قدم ماغواير أداءً مقنعاً أظهر من خلاله تفاؤلاً بقدرته على حل المشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

وعلى رغم الضغط الذي واجهه يونايتد أول من أمس على أرضه ضد غريمه تشلسي، حيث حوصِر فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير في منطقته، لاسيما في الشوط الأول، صمد الدفاع بقيادة الوافد الجديد ماغواير الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، ومن خلفه الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ومع صافرة النهاية وخلافاً لمجريات اللعب، خرج يونايتد من اختباره الأول للموسم الجديد بأكبر فوز على تشلسي في الدوري منذ 13 مارس 1965 بعدما اكتسحه برباعية نظيفة، وهي النتيجة ذاتها التي أنهى بها مباراتهما قبل 54 عاماً.