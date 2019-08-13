بايرن ميونخ يبدد حلم زياش

المصدر: أمستردام- د ب أ

أكد نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش لاعب اياكس الهولندي أنه كان يرغب في مواصلة الانتظار ليتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض للتعاقد معه لكن أياكس مدد تعاقده معه.

وأشار زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة «ألجمين داجبلاد» الهولندية أمس إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئاً مهماً خاصة وأن الانتقال لم يكن هدفاً كبيراً بالنسبة له.

وأوضح زياش (26 عاما) لاعب خط وسط أياكس والمنتخب المغربي أنه أراد الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه ولكنه استجاب في النهاية لرغبة أياكس في تمديد العقد. وأعلن أياكس تمديد عقد زياش حتى 2022 ليقطع بهذا الطريق أمام بايرن.