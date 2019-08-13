«قياصرة روما» أبطال كأس «مايبل غرين»

المصدر: روما- أ ف ب

أحرز فريق روما الإيطالي على ملعبه «ستاديو أولمبيكو» النسخة الأولى من كأس «مايبل غرين» الودية بفوزه على ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2، في مباراة خاضها الأخير بمشاركة الويلزي غاريث بايل.

وسجلت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، فافتتح رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسجيل بفضل الحرس القديم البرازيلي مارسيلو (16)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض بفضل الأرجنتيني دييغو بيروتي (34).

وتقدم النادي الملكي مرة جديدة بفضل برازيلي آخر هو كاسيميرو (39)، غير أن روما أدرك التعادل مجدداً عبر مهاجمه البوسني إدين دزيكو (40).

ومع انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فأهدر مارسيلو الركلة الخامسة للريال بعدما أصابت كرته العارضة، ففاز روما بالكأس.

وتابع الريال بإشراف مدربه زيدان سلسلة نتائجه المتواضعة في تحضيره للموسم الجديد الذي يبدأ مع الدوري المحلي في 17 أغسطس ضد سلتا فيغو، حيث تعرض لأربع هزائم في 7 مباريات خاضها حتى الآن.

ودفع زيدان ببايل من على مقاعد البدلاء قبل 30 دقيقة من صافرة النهاية، وذلك للمرة الأولى منذ أربع مباريات.