التشويق عنوان مسلسل مدرب الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، جدلاً كبيراً بعد أن نشر صورة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تجمع بين المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، ونجليه أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالنادي، وأحمد مرتضى، حيث يقوم الثنائي بمهمة التعاقد مع المدير الفني الجديد.

وتولى طارق يحيى الإدارة الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل المدرب خالد جلال، بسبب خسارة لقب الدوري والهزيمة أمام الأهلي في ختام مسابقة الدوري .

وعلى طريقة أفلام المغامرات، يتبع رئيس الزمالك أسلوب التشويق، في ملف المدرب الجديد، حيث إنه طيلة أسبوع كامل، وهو يؤكد أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد، سيكون خلال ساعات، حتى إن البعض ألمح إلى أن صورة فيريرا ما هي إلا فقاعة، يرغب منها رئيس الزمالك إزاحة الأنظار عن المدرب الفعلي، والذي يعتقد أنه الأرجنتيني رامون دياز.