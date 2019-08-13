شاهد.. ما قاله فاولر عن إصابته بسبب محمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

قال مشجع نادي ليفربول الطفل لويس فاولر (11 عاما) عن لقائع بمحمد صلاح عقب تعرضه لنزيف في الأنف نتيجة اصطدامه بعمود كهرباء وهو يراقب نجمه المفضل في حوار مع "بي. بي. سي": "كنت سعيدا جدا لرؤية محمد صلاح، لكنني كنت أشعر بألم حاد في أنفي، لذلك ابتساماتي في صورة كانت حزينة".

وأضاف فاولر: في النهاية كان اللقاء يستحق كل ذلك العناء.

يذكر أن مشجع ليفربول الصغير عندما رأى محمد صلاح يغادر التدريب اصطدم بأحد أعمدة الكهرباء من شدة تحمسه، ويقول عن ذلك:

"ركضت بسرعة مع أخي، وبسبب الحماس لم أنتبه إلى ما كان أمامي، لأنني كنت أنظر إلى اليسار، حيث كانت سيارة محمد صلاح، لاصطدم بالعمود".

وأضاف: أعتقد أن صلاح كان قلقا عليّ، لذا أوقف سيارته، ليتوجه بها نحو شارعنا، ليتأكد من أنني بخير، ثم التقطنا صوراً مع بعض. لقد كانت لحظة رائعة، لكنها كانت سيئة أيضا بسبب أنفي.

وعن رأيه في الحادث وقلق محمد صلاح عليه، أجاب فاولر: "أعتقد أنه تصرف لطيف جدا من صلاح، الذي أحبه كثيرا لأنه إنسان رائع".