شاهد.. رونالدو يلاكم نيمار في تورينو الإيطالية

المصدر: البيان الالكتروني

التقى النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار وجهاً لوجه في منازلة على حلبة ملاكمة.

وانتشر مقطع فيديو غريب وطريف للنجمين وهما يستعدان لبداية النزال، وذلك ضمن حملة ترويج لشركة اتصالات برتغالية.

ويظهر رونالدو ونيمار، في مقطع الفيديو وهما يرتديان قفازات الملاكمة وواقي الأسنان، ويقفان على الحلبة مع الحكم قبل أن يبدأ النزال بينهما.

وتم تصوير الإعلان لصالح الشركة البرتغالية في مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقيم نجم يوفنتوس رونالدو (34 عاما)، بحسب "روسيا اليوم".