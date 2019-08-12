فارق الرواتب يغضب نجوم الكرة المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يلجأ بعض اللاعبين إلى المطالبة بالترضية المالية، بعد فترة من التألق مع أنديتهم في مصر، لاسيما وأن تقديمهم لأداء جيد يضمهم إلى قائمة النجوم في أنديتهم، خصوصاً الكبرى، لذا يطالبون بالمساواة المادية، إما بمنحهم مرتبات لاعبي الفئة الأولى وإما بالترضية، ويعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسات مع الرباعي، محمود جنش، حارس المرمى، وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، من أجل تعديل عقودهم بزيادة القيمة المادية وتمديدها بشكل رسمي، والاستقرار على تقديرهم بالصورة الجيدة، بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق في الموسم المنقضي، ومساهمتهم في الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل اللاعبون على وعد من رئيس النادي، بحصولهم على رواتب جيدة، وهو ما قد يكلف خزينة الزمالك ما يقرب من 40 مليون جنيه. وكانت «الترضية المادية» سبباً في رحيل اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، وهرب إلى البرتغال قاصداً الاحتراف الخارجي، بعد أن تأخرت إدارة الزمالك في تعديل القيمة المادية لعقده.