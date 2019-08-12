فيليكس يقود أتلتيكو إلى الفوز على يوفنتوس

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس المنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 142 مليون دولار، ثنائية لفريقه ليخرج فائزاً على يوفنتوس الإيطالي 2-1 في مباراة أمس في ستوكهولم.

وتعاقد أتلتيكو مع فيليكس البالغ 19 عاماً لسد الثغرة التي تركها رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف برشلونة.

وسجل فيليكس هدفيه في الدقيقتين 24 و33 في حين سجل الألماني المخضرم سامي خضيرة (29) هدف يوفنتوس الذي شارك بمعظم نجومه على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت. ويبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي في 24 الحالي، في حين يستهل اتلتيكو مدريد مشواره في الدوري المحلي الأحد المقبل ضد خيتافي.