ميسي يغيب عن افتتاح الليغا وغريزمان يعانق الشباك

المصدر: مدريد - أ ف ب

اعتبر المدرب إرنستو فالفيردي أن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع المقبل تبدو «صعبة»، وذلك على خلفية إصابة تعرض لها مؤخراً.

وغاب قائد الفريق ميسي لإصابة في ربلة الساق، عن جولة بطل إسبانيا في الولايات المتحدة تحضيراً للموسم الجديد، حقق خلالها فوزين على نابولي الإيطالي آخرهما السبت (4-0)، علماً بأن الثانية شهدت تسجيل مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان أول أهدافه معه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية، قال فالفيردي إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً «لا يزال في مرحلة التعافي ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزاً لانطلاق الليغا. يبدو الأمر صعباً».

ومن المقرر أن يخوض برشلونة حملة الدفاع عن لقب الليغا الذي توّج به في الموسمين الماضيين، بخوضه المباراة الافتتاحية لموسم 2019-2020 على أرض أتلتيك بلباو الجمعة 16 أغسطس.

وأعلن برشلونة في الخامس من الشهر الحالي أن ميسي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، مؤكداً أنها ستبعده عن الجولة الأمريكية، من دون تحديد فترة غيابه.

وأوضح برشلونة، أن ميسي «لن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية. قدرته على العودة ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة».