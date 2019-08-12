الهند تطلب نقل مباراة باكستان على خلفية أزمة كشمير

المصدر: نيودلهي ـ أ ف ب

طلبت الهند من الاتحاد الدولي لكرة المضرب نقل لقائها ضد باكستان ضمن منافسات كأس ديفيس إلى أرض محايدة، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بسبب إقليم كشمير، بحسب ما أفاد مسؤول هندي.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الهندي إلى باكستان لخوض لقاء ضمن المجموعة الأولى لمنطقة آسيا/‏ أوقيانيا في 14 سبتمبر و15 منه. لكن علاقات البلدين تشهد توتراً في الأيام الماضية منذ قرار الهند مطلع أغسطس، إلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، ما أثار احتجاج باكستان. ويتشارك البلدان أراضي الإقليم بعد استقلالهما عام 1947، وشكل محور حربين من ثلاثة وقعت بينهما.

وقال رئيس الاتحاد الهندي لكرة المضرب برافين ماهاجان: «طلبنا من الاتحاد الدولي لكرة المضرب أرضاً محايدة لأن الوضع لا يمكن التنبؤ به أعتقد أنه طلب منطقي».