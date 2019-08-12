الإيطالي فيناتي بطل سباق النمسا

المصدر: سبيلبرج - د ب أ

فاز الإيطالي رومانو فيناتي بلقب سباق سبيلبرج النمساوي ضمن بطولة «موتو 2» للدراجات النارية. وجاء فوز فيناتي بعد أقل من عام على إيقافه عقب ضغطه على مكابح دراجة أحد المنافسين له. وتفوق فيناتي بفارق ثانية واحدة على زميله ومواطنه توني اربولينو فيما جاء البريطاني جون ماكفي في المركز الثالث. وعاد فيناتي إلى المضمار بعدما أعلن اعتزاله في العام الماضي.

وقرر فريق «مارنيلي سنايبرس» طرد فيناتي بعد التصرف الخطير الذي قام به الأخير سباق سان مارينو للجائزة الكبرى بعدما لمس مقبض المكابح الخاص بالدراجة البخارية لمواطنه ستيفانو مانزي خلال السباق المذكور.

وكان الدراجان يقودان بسرعة تقترب من 200 كيلومتر في الساعة وكانا يتصارعان على أحد المراكز.