أوليسي يعتلي منصة التتويج في جولة بولندا

المصدر: لوزانو - البيان الرياضي

تمكن الدراج دييغو أوليسي من اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، حيث فاز أوليسي بالمركز الثالث في جولة بولندا بعد أدائه القوي الذي فاز بفضله في سباق الجائزة الكبرى في لوزانو قبل أن يحقق الفوز في التصنيف العام لجولة سلوفينيا، ثم فوزه بالمركز الرابع في البطولة الإيطالية الوطنية، وفوزه بسباق الاستعداد لألعاب طوكيو 2020.

وكان الدراج الإيطالي قد فاز بالمركز الثالث في ترتيب التصنيف العام متأخراً بفارق 12 ثانية عن الدراج الفائز بافل سيفاكوف (فريق إينيوس)، وبفارق 10 ثوانٍ عن الدراج جاي هيندلي (فريق صن ويب) الذي حل ثانياً في السباق. وتعليقاً على فوزه في السباق، قال أوليسي: «أعتقد أن وصولي إلى منصة التتويج يمثل نتيجة مميزة، ولاسيما بعد انتهاء المرحلتين الأخيرتين اللتين واجهنا فيهما الكثير من الصعوبات».