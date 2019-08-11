السعودية تستضيف منازلة الثأر بين جوشوا ورويز

المصدر: لندن- أ ف ب

ستكون العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر المقبل على موعد مع استضافة مواجهة الثأر بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، وذلك بحسب ما أعلن المروجون.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ «اشتباك الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

ورشحت العاصمة الويلزية كارديف لاستضافة النزال الثأري على ملعب «برينسيباليتي ستاديوم»، لكن السعودية تفوقت عليها ضمن مسعاها في الآونة الأخيرة لتعزيز مكانتها العالمية على الساحة الرياضية.

وحصلت السعودية هذا العام، إلى جانب استضافتها الجولة الأوروبية للغولف ومنازلة المجلس العالمي للملاكمة لوزن ما دون الوسط «ويلتروايت»، على حق استضافة رالي دكار الصحراوي الشهير اعتبارا من 2020.