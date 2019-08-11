عين أهلي جدة على التونسي معلول

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عاد نادي أهلي جدة السعودي، للتفكير في ضم اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري، وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن مسؤولي أهلي جدة أجروا اتصالات بإدارة الأهلي المصري، بشأن التعاقد مع الدولي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناء على رغبة الصربي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة، الذي طالب إدارة ناديه بتدعيم الجبهة اليسرى.

ومنحت إدارة النادي السعودي نظيرتها في الأهلي المصري، مهلة مدتها ثلاثة أيام للرد على عرض شراء معلول، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها أهلي جدة التعاقد مع لاعب الأهلي، بل عرض شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لكن هذه المرة سيرفع النادي السعودي قيمة العرض المادي، حيث إن العرض السابق لم يلق استحسان إدارة الأهلي المصري.

وترفض غالبية جماهير الأهلي رحيل اللاعب التونسي عن صفوف فريق الكرة الأول، خصوصا بعد تألقه خلال الموسم المنصرم، وتصدره قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، فضلاً عن إنه كان له الفضل في حسم عدد من المباريات لصالح فريقه، ومنذ انضمامه إلى الأهلي المصري في صيف 2016، قادماً من فريق الصفاقسي التونسي، قدم معلول مستويات مميزة لاقت استحسان الجماهير، حتى أنه لا يوجد بديل في نفس مستواه في صفوف الفريق.