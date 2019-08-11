سيرينا ونادال إلى قبل نهائي كأس روجرز

المصدر: لندن - د ب أ

صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس روجرز للتنس بمدينة تورونتو الكندية، بعدما تغلبت على اليابانية نعومي أوساكا 6 / 3 و6 / 4 في دور الثمانية.

واحتاجت وليامز، الحائزة على 23 لقباً في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، إلى 76 دقيقة للتغلب على منافستها اليابانية والتأهل للقاء التشيكية ماري بوزكوفا التي صعدت دون عناء كبير بعد أن انسحبت النجمة الرومانية سيمونا هاليب من مباراة دور الثمانية أمامها.

كما صعد النجم الإسباني رافاييل نادال في منافسات فئة الرجال إلى قبل النهائي بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني 2 / 6 و6 / 1 و6 / 2.

وقال نادال «كانت مباراة متذبذبة، ولكنها مباراة إيجابية بالنسبة لي. فالأداء كان يتحسن تدريجياً».