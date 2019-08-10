القبض على لاعب سعودي دولي سابق في إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت شرطة ماربيا الإسبانية أمس الخميس نجم سعودي دولي سابق لعب لخمس أندية محلية وخاض تجربة احترافية خارجية قصيرة، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " دون أن تذكر اسم اللاعب.

وبحسب الصحيفة فقد تم إيقاف اللاعب على ذمة التحقيق لـ 4 أيام، حيث من المقرر عرضه على النيابة يوم الاثنين القادم تمهيداً لمحاكمته، وذلك بعد اعتدائه على مواطن سعودي نشب بينهما خلاف انتهى بنقل الأخير لإحدى المستشفيات، حيث اتضح وجود كسر في الأنف وبعض الكدمات نتيجة اللكمات التي وجهها له النجم الدولي السابق، وفق ما جاء في التقرير الطبي الذي قُدِّم في ملف القضية.

وأوضحت الصحيفة أن بعض السعوديين المتواجدين في الموقع حاولوا السيطرة على الموقف وفض الاشتباك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نظراً لتعنت الطرفين، قبل أن تتدخل الشرطة الإسبانية.