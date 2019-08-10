1.71 مليار إنفاق الأندية الإنجليزية في الميركاتو

المصدر: لندن - د ب أ

كان تحقيق رقم قياسي عالمي في صفقة التعاقد مع مدافع وكذلك النشاط الهائل في اليوم الأخير أبرز ملامح تحركات أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية التي اختتمت مساء أول من أمس بعد أن شهدت إنفاق تلك الأندية إجمالي 1.41 مليار جنيه استرليني (1.71 مليار دولار).

ويعد إجمالي نفقات أندية الدوري الممتاز في سوق انتقالات اللاعبين، والذي أعلنته مجموعة «ديلويت» الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية، هو الثاني في تاريخ المسابقة، حيث سجلت أندية الدوري أعلى رقم في عام 2017 عندما أنفقت 1.43 مليار استرليني.

وقال دان جونز الشريك في مجموعة ديلويت، في بيان إن الإنفاق الكبير لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات يتواصل بدافع النجاح على أرض الملعب على مختلف المستويات، حيث تتنافس أندية على لقب الدوري الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا كما تتنافس أندية أخرى على البقاء بالدوري الممتاز.

ومن الأندية العشرين المنافسة في الدوري الممتاز، حطم 11 نادياً الأرقام القياسية الخاصة بصفقاتهم، وقد شهد اليوم الأخير وحده صفقات بقيمة 170 مليون استرليني.

وباستثناء ليفربول، الذي قدم نشاطاً محدوداً، وتشيلسي الذي يخضع لحظر يمنعه من إبرام الصفقات، أنفقت الأندية الكبيرة بالدوري الممتاز مبالغ كبيرة في صفقاتها.

وكان أرسنال الأعلى إنفاقاً، مسجلاً 155 مليون استرليني وقد حطم الرقم القياسي لصفقاته، بالتعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون استرليني.

أما مانشستر سيتي، فقد احتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأعلى إنفاقاً بالدوري الإنجليزي، حيث بلغت قيمة صفقاته 150 مليون استرليني، وقد عزز صفوفه بضم رودريغو هيرنانديز وجواو كانسيلو وأنجيلينو، كما تعاقد مع حارس المرمى سكوت كارسون على سبيل الإعارة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث مسجلاً 145 مليون استرليني، منها 80 مليون استرليني أنفقها النادي للحصول على خدمات هاري ماغواير، وهي أعلى صفقة في العالم للتعاقد مع مدافع كرة قدم.

واستثمر أستون فيلا، الصاعد للدوري الممتاز، نحو 125 مليون استرليني في تعزيز صفوفه بـ12 لاعباً، بينما أنفق إيفرتون أقل من 40 مليون استرليني بقليل لضم أليكس إيوبي من أرسنال في اليوم الأخير ليبلغ إجمالي نفقاته 110 ملايين.

وأنفق توتنهام 105 ملايين استرليني منها 53 مليوناً لضم تانجي اندومبيلي و25 مليوناً لضم ريان سيسيغنون، بينما أنفق كل من ويستهام وليستر سيتي وولفرهامبتون أكثر من 80 مليون استرليني.