أغلى لاعب في البوندسليغا جاهز للانطلاق مع البايرن

المصدر: ميونخ - د ب أ

أبدى لوكاس هيرنانديز، الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أمله في تسجيل المشاركة الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بايرن ميونخ، عبر المباراة المقررة بعد غدٍ في كأس ألمانيا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عقب المباراة الودية لبايرن مساء أول من أمس أمام فريق جوتاخ-إغرن «أعمل من أجل ذلك (المشاركة الأولى) وأتمنى تسجيل ظهوري الرسمي الأول في المباراة الأولى».

ويستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب بطولة الكأس، الذي توج به في مايو الماضي، بمواجهة فريق الدرجة الرابعة إنرجي كوتبوس بعد غدٍ. وكان هيرنانديز قد انضم إلى بايرن ميونخ قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 80 مليون يورو (90 مليون دولار).