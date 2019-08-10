دييغو فورلان.. وقت الوداع

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أعلن مهاجم منتخب الأوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائياً عن عمر يناهز الـ40 عاماً لعدم قدرته على المنافسة، ليغلق المهاجم الأوروغواياني سجلاً حافلاً من الإنجازات، ويعلن عن نهاية المشوار في الملاعب.

40

قال فورلان الذي اعتزل اللعب دولياً في 2015 «اقتُرحوا عليّ متابعة اللعب، اختلقت الأعذار أصبحت 40 عاماً، ولم أعد قادراً على المنافسة وأصبح الأمر صعباً».

36

سجل فورلان 36 هدفاً في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفاً) وادينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48).

2010

اختير فورلان

أفضل لاعب في مونديال جنوب أفريقيا 2010 حيث كان شريكاً بلقب الهداف أيضاً مع الألماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والإسباني دافيد فيا برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد أسهمت أهدافه بوصول الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.

03

شارك الهداف الأوروغواياني في 3 كؤوس عالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب أميركا عام 2011، وكانت مباراته الدولية الأخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل، حين خسرت الأوروغواي أمام كولومبيا صفر-2.

04

تنقل فورلان في 4 أندية أوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي، وفي السنوات الأخيرة حمل ألوان إنترناسيونال البرازيلي، وسيريزو أوساكا الياباني، وبينيارول الأوروغواياني، ومومباي سيتي الهندي وأخيراً كيتشي في دوري هونغ كونغ.

المباريات

222 مباراة

الأهداف

525

المنتخب

112

الأهداف

36

مسيرة أهدافه الدولية

2002

2

2006

0

2010

7

2014

0