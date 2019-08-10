3 أندية مصرية تبدأ مشوارها في بطولة الأمم الأفريقية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تستهل ثلاثة أندية مصرية، مشوارها في النسخة الجديدة من المنافسات القارية، حيث يعود فريقا الأهلي والزمالك من جديد، للمشاركة معاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب ثلاث سنوات عن آخر نسخة جمعتهما سوياً عام 2017، ويلتقي الأهلي مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، غداً، في ذهاب الدور التمهيدي، في حين يلتقي الزمالك مع فريق ديكيداها الصومالي، 16 من أغسطس الجاري. أما اليوم، فيبدأ فريق بيراميدز، خوض منافساته القارية الأولى في تاريخه، عندما يلاقي النجم الكونغولي، في تمهيدي الكونفيدرالية الأفريقية.