نيمار «في المزاد» بين برشلونة وريال مدريد

المصدر: مدريد - أ ف ب

استحوذ النجم البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية أمس التي اعتبرت بأن مزاداً علنياً انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد برشلونة وريال مدريد للظفر بخدماته.

وقالت صحيفة «ماركا» الرياضية تحت عنوان عريض «نيمار في الأفق»، وأضافت «اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا أصبحت مستحيلة وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجدداً».

أما صحيفة «أس» فقد أشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وذكَرت كل من «ماركا» و«أس» بأن علاقة باريس سان جرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة. وبالنسبة إلى الصحف الكاتالونية فإن تهديد مدريد جدي جداً، وقالت صحيفة «سبورت»: «برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار»، مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد يتضمن انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.