معاقبة هداف كأس أفريقيا لمنشوراته على مواقع التواصل

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

عاقب نادي شنغهاي شينهوا الصيني مهاجمه النيجيري أوديون إيغهالو، هداف كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، لإغضابه المشجعين بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إصابته، والتي تم حذفها، ويظهر في أحدها ايغهالو الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات لفريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، مستلقياً إلى جانب زوجته داخل قارب في عرض البحر.

ولم يلعب إيغهالو (30 عاماً) مع فريقه الصيني في آخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ومشاركته في كأس أمم أفريقيا ثم إصابة في ركبته اليسرى، لكن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب النادي ومشجعيه، واتهمه بعضهم بمحاولة هندسة انتقال خارج النادي.

وكتب النادي على موقع «ويبو»: «تسبب هذا الحادث بقلق كبير لدى وسائل الإعلام والمشجعين وآثار اجتماعية سلبية خطيرة».

ويتعافى شنغهاي شينهوا من بداية موسم سيئة في الدوري الصيني لكرة القدم ويحتل المركز الثاني عشر من أصل ستة عشر نادياً.