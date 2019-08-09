شكوى برتغالية لـ«فيفا» ضد الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً من نظيره الدولي «فيفا»، يفيد بتلقي الأخير شكوى رسمية من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ضد الاتحاد المصري ونادي الزمالك، بسبب الامتناع عن إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، حيث إن النادي البرتغالي كان قد أرسل طلباً للحصول على بطاقة اللاعب بعد توقيعه مع أفيش لمدة موسمين.

ورفض الاتحاد المصري منح البطاقة الدولية الخاصة بكهربا للنادي البرتغالي، بسبب ارتباط اللاعب بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات مع ناديه الزمالك، ما دفع نادي أفيش للمطالبة باستخراج بطاقة دولية مؤقتة، تمكّن كهربا من المشاركة مع الفريق لحين تسوية أزمته مع الزمالك، بعد أن غادر اللاعب النادي دون علم مسؤوليه، بسبب خلافات مادية.