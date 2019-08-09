«المنجي» يقود يد العميد بالموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أنهت اللجنة الرياضية للألعاب الجماعية بنادي النصر إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي المنجي بن حسن البناني بتوقيع العقد بين محمد العور المدير التنفيذي لنادي النصر، والمدرب الجديد ليقود الفريق الأول لكرة اليد بالعميد اعتباراً من الموسم المقبل 2019 - 2020، ليحل المنجي مكان ابن النادي والمدرب السابق للفريق سعيد محمد.

كما ضمت اللجنة الرياضية للألعاب الجماعية بنادي الشارقة اللاعب سلطان سعيد الطي القادم من النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم، لصفوف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة للموسم المقبل، وكان الشارقة قد ضم إلى صفوفه هذا الموسم حارس الوصل السابق محمد إسماعيل، وحارس الظفرة وشباب الأهلي محمد إبراهيم.