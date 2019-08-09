5 أنشطة رياضية خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف دبي العديد من الفعاليات خلال موسم عيد الأضحى، تشمل الأنشطة الترفيهية والألعاب النارية والاحتفالات في مختلف أنحاء المدينة. واحتفالاً بهذه المناسبة، يضيف «عالم دبي للرياضة» أنشطة رياضية مثيرة لجدول فعالياته، وهو ما يضمن بقاء اللياقة البدنية في مقدمة أولويات سكان دبي.

فإذا كنت من عشاق الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، يمكنك الاستمتاع بتسجيل الأهداف ومواجهة الفرق الأخرى والتنافس لتحقيق الفوز. يضم عالم دبي للرياضة ستة ملاعب داخلية لكرة السلة تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية.

وفي الكرة الطائرة يمكن الاستمتاع بالملاعب المكيفة الداخلية في عالم دبي للرياضة في التوقيت ذاته، أما تنس الريشة فتقام الفعاليات في 18 ملعباً مخصصاً لها، وأيضاً التنس الأرضي، حيث يضم عالم دبي للرياضة ملعبين للتنس الأرضي يمكن للاعبين من خلالهما تطوير مهاراتهم، أو تأهيل أنفسهم للمشاركة في البطولات المفتوحة.

وفي تنس الطاولة،هناك ثماني طاولات احترافية يمكن من خلالها ممارسة رياضة تنس الطاولة.

وتقام الفعاليات الرياضية في مختلف الرياضات بدءاً من الثامنة صباح الغد وحتى منتصف الليل.