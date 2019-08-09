المدب يشكر «قانونية» الترجي

المصدر: تونس - صالح قادري

عبر رئيس الترجي التونسي حمدي المدب عن ارتياحه الكبير لفوز فريقه في معركة الدفاع عن حقوقه الشرعية في التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وتوجه المدب بجزيل الشكر إلى اللجنة القانونية للترجي التونسي التي قادت بكفاءة ودراية كبيرة مرافعاتها دفاعاً عن ملف الترجي التونسي سواء في المحكمة الرياضية الدولية «تاس» أو أمام لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، كما توجه حمدي المدب بالشكر إلى الاتحاد التونسي الذي ساهم في الدفاع عن حقوق الترجي التونسي.

وأكد المدب أن المهم هو ضمان حقوق الترجي التونسي أما أن القرارات التأديبية ومهما كانت قساوتها يمكن تحملها من أجل النادي.