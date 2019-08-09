شاهد.. ما يحدث عند رؤية رونالدو لأحد زملائه السابقين

المصدر: البيان الالكرتوني

نشر حساب يوفنتوس الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لأول لقاء بين رونالدو ودانيلو، عقب وصول الأخير إلى مقر نادي السيدة العجوز، قادما من مانشستر سيتي.

وحصل المدافع البرازيلي دانيلو، بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، على فرصة اللعب مرة أخرى إلى جانب زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووقع دانيلو، البالغ من العمر 28 عاما، على عقد مع يوفنتوس يمتد لخمسة مواسم، حتى صيف 2024، بحسب "رويبا اليوم".

ودخل دانيلو ضمن صفقة تبادل كان الطرف الأبرز فيها البرتغالي كانسيلو، الظهير الأيمن لليوفي، الذي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو، منها 37 مليونا تمثل القيمة السوقية للمدافع البرازيلي.