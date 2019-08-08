شالكه يوقف رئيسه بسبب العنصرية

المصدر: برلين - أ ف ب

أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس لفترة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي.

ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بياناً في وقت متأخر مساء أول من أمس على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ«انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي».

وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في أفريقيا، معتبراً أنه «حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل».