الظفرة يلتقي ناغويا الياباني في انطلاقة آسيوية الصالات اليوم

المصدر: بانكوك- البيان الرياضي

يقص فريق الظفرة شريط مشاركاته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها تايلاند بمواجهة ناغويا الياباني اليوم في الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن مباريات الدور الأول عن المجموعة الرابعة.

واطمأن عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة، ورئيس بعثة النادي على استعدادات الفريق، بحضوره للحصة التدريبية الأخيرة للفارس الظفراوي في صالة نادي هوندا الرياضية، وحضر التدريبات حسن الحمادي مشرف اللعبة وخلفان المنصوري عضو مجلس الإدارة.

وأكد عيسى سيف المزروعي أن الفريق أصبح جاهزاً، معرباً عن طموحه إلى تحقيق الفوز في المباراة الأولى، مشيراً إلى أن الفريق يشارك في هذه البطولة للمرة الثالثة، قائلاً: «نتمنى أن تكون الثالثة ثابتة، والفريق حقق نتاج مرضية في المباريات الاستعدادية تبشر بأن القادم سيكون أفضل».