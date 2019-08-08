24 ساعة تفصل الزمالك عن المدرب رقم 24

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن إعلان اسم المدرب رقم 24 لفريق الكرة في عهده، خلال 24 ساعة، وألمح في تصريحات تلفزيونية إلى أن الخيارات انحصرت بين خمس جنسيات هي، إيطالي ويوناني وبرتغالي وفرنسي وصربي، وقال إن أمير مرتضى، نجله والمشرف العام على الكرة بالنادي، سافر إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا.

ونفى رئيس الزمالك وجود مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، بسبب راتبه العالي والذي يصل إلى 4 ملايين ونصف المليون دولار سنوياً، إلا أن خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرنامج، أكد في المداخلة نفسها، أن المدرب الجديد صربي أو يوناني.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويخوض الفريق المباراة تحت قيادة طارق يحيى، الذي تم تعيينه بصورة مؤقتة، عقب رحيل خالد جلال، غير أن رئيس النادي الحالي اعتاد كثرة تغيير المدربين، حتى أنه قال في أحد تصريحاته السابقة، إنه مستعد لتغيير مدرب كل 4 أيام، إذا كان ذلك في مصلحة الفريق.

وفي ولايتين متتاليتين لرئيس الزمالك، قام النادي بتغيير المدير الفني للفريق الأول أكثر من 24 مرة، وتوافد نحو 16 مدرباً، ما بين مؤقت وأساسي، ومنهم من تولى المنصب مرتين. ومنذ أبريل عام 2014 حتى نوفمبر 2017، جلب رئيس الزمالك نحو 11 مديراً فنياً هم:

أحمد حسام «ميدو»، وحسام حسن، وجيمي باتشيكو، ومحمد صلاح، وجوسفالدوا فيريرا، وباكيتا، وألكيس ماكليش، ومحمد حلمي، ومؤمن سليمان، وأوغوستو إيناسيو، وطارق يحيى. وفي نوفمبر 2017، نجح رئيس الزمالك في الانتخابات واستمر في منصبه إلى الآن، ومنذ هذا التاريخ تعاقد مع كل من: نيبوشا، وإيهاب جلال، وخالد جلال، كريستيان غروس، وطارق يحيى.