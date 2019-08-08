«البيان» تحتفل مع الرزوقي بالرئاسة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفت أسرة صحيفة «البيان» أمس في مقرها بدبي مع اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بفوزه الكبير بمنصب رئاسة الاتحاد القاري بجدارة واستحقاق للدورة الممتدة حتى عام 2023..

جاء ذلك خلال الاستقبال الذي حظي به اللواء «م» الرزوقي ووفد اتحاد الإمارات للكاراتيه من منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وصلاح الدين الشيحاوي رئيس القسم الرياضي، وعلي شدهان الصحافي في «البيان الرياضي» المكلف بتغطية أنشطة اتحاد الكاراتيه.

وضم وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه، راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام للاتحاد، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات.

وهنأت منى بوسمرة، اللواء «م» الرزوقي بفوزه الباهر برئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، معتبرة الفوز إنجازاً لكل رياضة الإمارات وليس فقط للعبة الكاراتيه، متوقعة أن تحقق «كاراتيه آسيا» طفرة حقيقية بقيادة الإمارات.

ومن جانبه، أشاد اللواء «م» الرزوقي بالدور الحيوي الذي تقوم به صحيفة «البيان» في دعمها الكبير للحركة الرياضة في الدولة، وللعبة الكاراتيه على وجه الخصوص، مثنياً على المعالجات الصحفية الموضوعية التي يقدمها الكادر الصحفي في القسم الرياضي بالـ«البيان» لمختلف القضايا الرياضية.

وقدم اللواء «م» الرزوقي شهادة دولية «6 دان» ودرع الاتحاد الآسيوي إلى منى بوسمرة تقديراً لدورها الفاعل في دعم الرياضة.

كما قدم دروعاً مماثلة إلى طالب شاهين مدير تحرير الصحيفة، وأحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية، وصلاح الدين الشيحاوي رئيس القسم الرياضي، وعلي شدهان الصحافي في القسم الرياضي، فيما قدمت بوسمرة إلى اللواء «م» الرزوقي جدارية قيمة من العدد الأول لصحيفة البيان.