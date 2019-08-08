سيرينا وليامز ونعومي أوساكا أعلى الرياضيات دخلاً

المصدر: نيويورك - د ب أ

صعدت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الثاني في قائمة الرياضيات الأعلى دخلاً خلال العام الماضي، خلف نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، مستفيدة من الجوائز المالية للتتويج بلقبي أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) وأستراليا المفتوحة.

وتتصدر سيرينا وليامز، الحائزة على 23 لقباً في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، قائمة الرياضيات الأعلى دخلاً، الصادرة عن مجلة «فوربس» الأمريكية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث بلغ دخلها في العام الماضي 29.2 مليون دولار أمريكي.

وارتفع دخل أوساكا في العام الماضي إلى 24.3 مليون دولار لتحتل المركز الثاني في القائمة.

وتعتمد قائمة فوربس على الجوائز المالية للمنافسات والرواتب والمكافآت وغيرها، عن الفترة ما بين أول يونيو 2018 وأول يونيو 2019.