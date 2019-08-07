سيرينا وليامس أعلى الرياضيات دخلاً في 2019.. فكم حصدت؟

المصدر: أ ف ب

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية نجمة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامس، كالرياضية الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته الثلاثاء.

وكشفت المجلة الأمريكية الى أن سيرينا الفائزة بـ 23 لقبا كبيرا حصدت 29.2 مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول من يونيو بينها 4.2 مليون دولار كجوائز مالية.

وحلت ثانية اليابانية ناومي أوساكا، التي برزت الى الأضواء عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا بالذات في نهائي فلاشينغ ميدوز، مع 24.3 مليون دولار، وثالثة الألمانية انجيليك كيربر مع 11.8 مليون دولار، أمام الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

واستندت "فوربس" في دراستها الى المكافآت المالية، الأجر، الشركات الراعية وعقود التسويق بين الأول من يونيو عام 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

أما الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة كرة المضرب، فكانت لاعبة كرة القدم الامريكية أليكس مورغان مع 5.8 مليون وحلت في المرتبة الثانية عشرة.