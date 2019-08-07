محكمة سودانية تسلم رئيس نادي المريخ للإمارات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، قراراً بتسليم رئيس نادي المريخ، أدم سوداكال، للإمارات، بواسطة الإنتربول لمحاكمته في قضية ملف الاسترداد المتهم فيها بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي بمبلغ 20 مليون دولار، استناداً إلى مطالبة قضائية لدى محكمة إماراتية في إطار تبادل المجرمين بين الدول، وجاء قرار القاضي بعد استجواب آدم سوداكال، وتمت إحالة الملف إلى النائب العام، بتوصية ترحيله لدولة الإمارات، على أن يبقي في الحبس لحين ترحيله.

وفي سياق متصل بنادي المريخ أعلن النادي مغادرة اللاعب سيف تيري مع بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر خلال ساعات، بعد استخراج إذنٍ من النيابة، ويواجه لاعب المريخ سيف تيري تهماً عديدة، وتم القبض عليه وإيداعه السجن لما يقارب الشهرين، قبل أن يطلق سراحه الأسبوع المنصرم. وقال القيادي بمجلس المريخ محمد موسى الكندو في تصريحات إعلامية، إن تيري سيغادر إلى الجزائر مع الدفعة الثانية الأربعاء.

وكان المريخ قد قرر السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا بعد غدٍ على دفعتين.