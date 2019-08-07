كواترو وإسبانيول.. 5 سنوات لنقل الخبرات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أنهت أكاديمية كواترو في عجمان الشراكة الثنائية مع نادي إسبانيول بعد 5 سنوات، هي فترة العقد بين الطرفين لتبادل الخبرات الإدارية والفنية التي شكّلت أكاديمية «كواترو إسبانيول»، وأوضح عبدالرسول عبدالله، مدير مركز كواترو، أن المركز أصبح لديه من الخبرات الكبيرة على مستوى الإداريين والمدربين ما يكفيه لإدارة العمل وفق معايير عالمية دقيقة، وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، راعي المركز ومالك مجموعة عجمان القابضة، حيث حرص منذ اليوم الأول على ضرورة الارتقاء بالأكاديمية ونقل خبرات عالمية مثل التي تحققت مع نادي إسبانيول.

وقال مدير المركز ان اختيارهم لمدرسة اسبانية في عام 2014، نبع من التطور الذي شهدته الكرة الاسبانية منذ فوز المنتخب الاسباني بكأس العالم 2010، وتميز الكرة الاسبانية في تخصص اكاديميات ومدارس الكرة، مشيراً إلى ان نادي اسبانيول برغم قلة جماهيريته مقارنة بناديي برشلونة وريال مدريد، إلى ان خبراته ثرة في اكاديميات الكرة وتفريخ اللاعبين ولديه حوالي 20 فرعا حول العالم في افريقيا واوروبا والبرازيل وكان من حسن الحظ استقطاب نادي اسبانيول لأول شراكة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وكانت هذه الشراكة مؤشراً ايجابياً لنادي اسبانيول ليطرق أبواب الدول العربية حيث افتتح اكاديمية في العراق والجزائر.