روني يعود لإنجلترا في 2020

المصدر: لندن - أ ف ب

أعاد نادي دربي كاونتي المشارك في دوري المستوى الثاني لدوري كرة القدم في إنجلترا، القائد السابق للمنتخب الوطني واين روني إلى بلاده، بصفة «مدرب ولاعب» في صفوفه، بعد عام من انتقاله إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الفريق الإنجليزي وفريق دي سي يونايتد الأمريكي، أمس، أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله إلى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ 33 عاماً.

وكتب دي سي يونايتد في بيان «بعد انتهاء موسم الدوري الأمريكي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنجلترا ليكون أقرب من عائلته».

وتابع: «أُعلن اليوم، بموافقة دي سي يونايتد، أن روني أكمل مفاوضات ليصبح مدرباً - لاعباً لدربي كاونتي في بطولة +تشامبيونشيب+ (الدرجة الأولى) الإنجليزية 2020».