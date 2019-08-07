بالوتيلي على أعتاب فلامنغو البرازيلي

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

كشف رئيس نادي فلامنغو رودولفو لانديم الاثنين عن أن المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، الحر منذ انتهاء عقده مع مرسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، أبدى اهتمامهم باللعب لصالح نادي كرة القدم البرازيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لانديم قوله على هامش حفل أقامه اتحاد ريو دي جانيرو لكرة القدم «حصل اتصال بيننا وأظهر اهتمامه بفكرة اللعب هنا»، مضيفاً «أنه لاعب كبير، من دون أدنى شك. ولكن لحين توقيعه معنا، يمكن أن تحصل أمور عدة».

وأكد لانديم حصول لقاء في أوروبا بين مسؤولين في النادي واللاعب. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير لشبكة «سكاي سبورت» في إيطاليا أخيراً، أشارت فيه إلى إمكانية رؤية «سوبر ماريو» بقميص فلامنغو، بموجب عقد لمدة عامين ونصف العام. وبدأت الأندية البرازيلية باستقطاب بعض الأسماء الكبيرة في عالم الكرة المستديرة، فتعاقد ساو باولو مع داني ألفيش، كما ضم الإسباني خوانفران (34 عاماً) لموسم واحد.